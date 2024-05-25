Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Kongrede 4 bin 143 oy kullanıldı ve 4 bin 415 üyenin katıldığı açıklandı. Mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum başkanlık için yarışıyor. İşte açılan sandıklar ve sonuçları...
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.
OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ
Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.
2 ADAY VAR
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Oy pusulaları
- Dursun Özbek: Kırmızı
- Süheyl Batum: Sarı
Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;
- Dursun Özbek: 157 oy
- Süheyl Batum: 36 oy
Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;
- Dursun Özbek: 173 oy
- Süheyl Batum: 32 oy
Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;
- Dursun Özbek: 162 oy
- Süheyl Batum: 70 oy
Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;
- Dursun Özbek: 162 oy
- Süheyl Batum: 61 oy