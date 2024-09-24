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Kadirli'de Benzin Zammına Tepki

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, benzine gelen 1 lira 20 kuruşluk zam vatandaşlar tarafından sert bir şekilde protesto edildi. Emekliler ve çiftçiler, sürekli artan akaryakıt fiyatlarının hayatlarını zorlaştırdığını ve erken seçim talep ettiklerini dile getirdi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Benzine gelen 1 lira 20 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen bir vatandaş, "Her gün zam, yatıyoruz kalkıyoruz zam. Zamdan başka bir şey yok. Emekliyim ama ne geliyor ki? Alıyorsun akşama kadar bitirip eve gidiyorsun. Evvel emekli aldığı zaman iki tane kurbanlık alırdım şimdi yarım kurbanlık gelmiyor kurbanlık zamanı" dedi.

Benzine gelen 1 lira 20 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

"Zamdan başka bir şey yok"

Benzin almaya gelen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Her gün zam, yatıyoruz kalkıyoruz zam. Zamdan başka bir şey yok. Emekliyim ama ne geliyor ki? Alıyorsun akşama kadar bitirip eve gidiyorsun. Evvel emekli aldığı zaman iki tane kurbanlık alırdım şimdi yarım kurbanlık gelmiyor kurbanlık zamanı. Hep zam geliyor, hep zam geliyor ne yapacağız? Bırakacağız, arabaya binmeyi, çiftçiliği... Her şeye, sadece benzine gelmiyor, her şeye geliyor. Mazota da geliyor, gaza da geliyor şimdi her tarafa öyle."

"Erken seçim istiyorum"

Bir başka vatandaş, "Gelir de nereye kadar gelir? Bitene kadar gelir herhalde, çiftçilik bitene kadar gelir. ya motoru tarlada bırakıyoruz ya da başka arabayla geliyoruz. Akaryakıta geldiğinde her şeye geliyor. Gelmediği bir şey yok. Erken seçim istiyorum belki düzelir o zaman. Değişmesi lazım artık" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Geliyor koyuyorlar, 1 lira geri çekiyorlar arada. 1 lira, 1 lira oynatıyorlar ama ne edecekler? Başka ne diyeyim, yeni emekli oldum martta. İdare ediyorum başka ne yapayım" diye konuştu.

Kadirli'de Benzin Zammına Tepki
Kaynak: ANKA / Yerel

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