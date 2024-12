İzmir'de Taksiciler ve Servis Esnafından Korsan Mücadele Çağrısı

(İZMİR)- İzmir'de taksi ve servis esnafı, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'e korsan taksi ve servis araçlarıyla mücadelelerinden dolayı teşekkür ederek, 'korsanla omuz omuza mücadele' çağrısında bulundu.

İzmir'de taksi ve servis servis esnafı, 'Korsanla Mücadele' kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Taksi esnafı adına açıklamalarda bulunan esnaf Kadir Şen, "Bizler emekçi insanlarız, emeğimizi yolcu taşıyarak risk alarak sarf ediyoruz. Amacımız burada bize yapılan İzmir Valimiz, İzmir Emniyet Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Korsanla mücadelede birlikte Sayın İzmir Valimiz Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürümüz Celal Sel'e çok teşekkür ediyoruz. Bu amaçla da mücadelemize, emeğimize, ne kadar risk alasak da biliyorsunuz geçen sene başımıza gelen olaylarda arkadaşımızı kaybettik. Bu kadar risklere rağmen emeğimizin karşılığına alana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Biz korsan istemiyoruz"

Taksi esnafı Mehmet Çimen ise "Derdimiz bir nebze olsun rahatlatmak, kazançlarımızı helal yoldan, evimize bir rızk götürmek. Biz adil kazanç istiyoruz, korsan kazanç istemiyoruz. Paramız helal yoldan gitsin arkadaşlar evimize. Birinci Kordon'da çoğu restoranlar dahi korsan çağırıyorlar. Korsana yön verenler içindeki müşteri dahi yakalandığı an aynı işleme tabi tutulacak. Bundan bilgisi olsun korsan kullanan arkadaşların. Biz Şoförler Odası olarak arabalarımız yenilendi, şoför arkadaşlarımız, çalışanlarımız iyi, güvenli. İstediğimiz an kamerada 24 saat takipte, müşteri açısından bir eşya unuttuğu an bir para veya herhangi bir olayda kameralarımız 24 saat açık. Niye korsan tercih ediliyor, bilmiyoruz. Bunların önüne geçelim. Valilik 'korsana hayır' dedi. Yaklaşık bir aydır çoğu araba tespit edildikleri an kapatılıyor bundan çok memnunuz. Bunun daha fazla üzerine gidilmesini istiyoruz. Biz bu korsan kurtulmak istiyoruz. Biz korsan istemiyoruz" diye konuştu.

"Taksicileri, servisçileri korsanla omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum"

Sevis esnafı Bektaş Doğruer de "İlk defa Taksiciler Odası'yla bir arada korsan için yani haksız kazanç için bir nevi hırsızlık için hırsızların önüne geçmek için biz burada toplanmış bulunmaktayız. Çünkü bu biz şimdikinin küçüklerini, geleceğin büyüklerini, gelecekte vatana, millete hizmet edecek çocukları taşıyoruz. Biz servis esnafıyız. Çocuklarımızın güvenliği, kimlerin gelip gittiği, şoförün kim olduğu, şoförün ne kullandığı biz bunların bütün 27 tane evrak hazırlarken bu kadar basit 300 liraya, 500 liraya araba alıp da bunları yapmasını kaldıramıyorduk. Başvurduk, sağ olsunlar çok büyük destek oldular. Görülmemiş bir destek sağladılar. Taksiciler adına da kendi esnafımız adına çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Bütün esnaflarımızı; taksicileri, servisçileri korsanla omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğruer ayrıca İzmir'de korsan servisler mücadele kapsamında son 15 günde öğrenci ve personel taşıyan 165 korsan servisin kapatıldığını açıkladı.