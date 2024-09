İş Bankası, 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Uluslararası Konferans Düzenliyor

İş Bankası, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle ilkini düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansın bu yıl ikincisini bankanın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin ulusal bankası olarak 26 Ağustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, son derece zor koşulların olduğu ortamda iktisadi bağımsızlığın sağlanması amacıyla kurulan Türkiye İş Bankası, 100. Yılı'na özel etkinliklerine devam ediyor. Sene boyunca eğitim, çevre, spor, kültür-sanat, bilim gibi birbirinden farklı alanlarda projeler hayata geçiren ve etkinlikler düzenleyen banka, Eylül ayında bunlara bir yenisini daha ekliyor.

2023'te Cumhuriyetin 100. Yılı'nda, 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansla yerli ve yabancı konuşmacıların perspektifinden Atatürk'ün bir asır sonra bile geçerliliğini koruyan vizyonerliğini aktaran İş Bankası, ikinci yüz yılına adım atarken hem tarihin en büyük devlet adamlarından biri olan Atatürk'ü anmak hem de Bankanın 100 yıllık yolculuğunu kutlamak için uluslararası konferansın ikincisini düzenliyor.

Dünyaca tanınan bilim insanları, akademisyenler, iş insanları

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da İş Kuleleri Salonu'nda 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek konferansta, yine yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak. Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği'ne bağışlanacak. Biletler, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren issanat.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferans konuşmacıları arasında şu isimler yer alacak:

Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalarıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar.

Uluslararası iktisat, ticaret teorisi, ekonomik coğrafya ve uluslararası finans alanındaki akademik uzmanlığı ile tanınan Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Paul Krugman.

Outliers, The Tipping Point, Blink, What the Dog Saw ve David and Goliath isimli eserleriyle 'Pazarlamanın Yeni Tanrısı' olarak anılan ve TIME dergisinin "en etkili 100 kişi" listesine dahil olan Malcolm Gladwell.

Teknoloji sektörünü ve Silikon Vadisi'ni şekillendiren isimlerden, Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak.

Bilgi teknolojileri pazarında 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan, IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis.

Büyüme politikalarının tasarımını ve devletin büyüme sürecindeki rolünü analiz etmek üzere kullanılan Schumpeterian Büyüme Paradigması'na öncülük eden Prof. Dr. Philippe Aghion.

Küresel bankacılığın geleceği konusundaki uzmanlığıyla tanınan girişimci ve yazar Brett King.

Gökhan Hotamışlıgil, Şevket Pamuk, Refik Anadol, Daron Acemoğlu

Ekonomi, bilim, yapay zeka ve sanat gibi çeşitli alanlarda ülkemizin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen, kendi uzmanlık alanlarında konuşmalar yapacak.

Konferansta ayrıca ülkemizi temsil eden önde gelen sporcularımızın yer aldığı bir panel de olacak.

"Cumhuriyetin de Bankamızın da 100. Yılı'nda heyecanımızı toplumla paylaşmak istedik"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yaşı, 2024'ün de Bankanın 100. yaşı olduğunu vurgulayarak, "Arka arkaya gelen ve bizim için çok anlamlı, özel olan bu yıllarda heyecanımızı, mutluluğumuzu topluma değen projelerle paylaşmak istedik. Ülkemiz için yola çıkan İş Bankası'nın tarihine, kurulduğu zamanki misyonuna yakışacak, gelecek nesillere güzel izler bırakacak çalışmalara imza atarak ikinci yüzyılına adım atmasını arzu ettik" dedi.

Geçen yıl düzenledikleri ve Atatürk'ün bugün bile ilham veren öngörüsünü ortaya koydukları "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" konferansının son derece verimli geçtiğini ifade eden Sözen, "Bu yılki konferansın da gerek ülkemizden gerekse yurtdışından katılan, alanında uzman kıymetli isimlerle izleyicilerde yeni ufuklar açacağına, konferansta aktarılacak değerli görüşlerin, yorumların katılımcıların zihinlerinde farklı pencereler açacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL