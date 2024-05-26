Iğdır'da Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

- Iğdır'da yüzlerce kişi şampiyonluk sevinci yaşadı

IĞDIR - Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden ve şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğunu Iğdır'da yüzlerce kişi kutladı.

Iğdır'daki Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle bir araya gelen yüzlerce kişi Vali Yolu Caddesinde tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Taraftarlar takımlarının 24. lig şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı. Emniyet güçleri de herhangi bir taşkınlığa karşı her sokak başında önlem aldı.