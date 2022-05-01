Hatay'da Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası'nda Kuralar Çekildi

36.sı düzenlenecek olan Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın Antakya gruplarının kura çekimi yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılımıyla yapılan kurada Antakya'da mücadele edecek takımların grupları belli oldu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye'nin en uzun soluklu amatör futbol turnuvasının Antakya gruplarında 48 takım şampiyonluk için ter dökecek.

"İKİ YILLIK ARANIN ARDINDAN KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ"

Kura çekiminde konuşan Lütfü Savaş, "İki yıllık aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erhan Aksay ağabeyimizin başlattığı bu turnuvaya destek vermek hepimizi mutlu ediyor. Perşembe günü açılış maçını hep birlikte yapacağız. Futbol camiasına hayırlı olsun" dedi. İskenderun gruplarında 16 takımın yer alacağını da sözlerine ekleyen Savaş, herkes için başarıyla geçecek bir turnuva olması temennisinde bulundu.

Lütfü Savaş'ın konuşmasının ardından Antakya'daki takımların kura çekimi yapıldı. 48 takımın 6 grupta şampiyonluk için mücadelesi vereceği 36. Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın maç takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.