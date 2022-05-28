Halfeti dağları lavanta kokacak - Haberler

Halfeti dağları lavanta kokacak

Halfeti'de 25 bin metrekarelik alanda lavanta ekildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sakin kenti olan Halfeti ilçesinde 25 bin metrekarelik alanda lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Halfeti Belediyesi, ilçenin turizm ve ekonomik potansiyelinin daha da yükselmesi için 25 bin metrekarelik alana lavanta ekti. Lavanta ekimine katılan Belediye Başkanı Şeref Albayrak, turizm ilçesi olan Halfeti'nin ekonomik yönden de kalkınacağını belirtti. Karagül kokusunun yanı sıra ilçeyi lavanta kokusu da saracağını belirten Albayrak, özel sektörün de önünü açarak fıstık ve karagül ticaretinin yanında lavanta üretiminin de gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. İlçenin gelişmesi için turizm potansiyelinin yanı sıra bu tür ekonomik hamleleri de gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Albayrak, kazma ile toprağı kazdıktan sonra lavantaları toprakla buluşturdu.