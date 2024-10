Güçlendirme Desteği Bekleyen Depremzedeler Endişeli: "konteynerde Bir Yaşam Sürmek O Kadar Kolay Değil"

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

Hatay'da orta hasarlı binası olan depremzedeler, devletten 370 bin TL güçlendirme desteğini alamadıkları için hala konteynerde yaşamaya devam ediyor. Güçlendirme işleminde devlet tarafından belirlenen son tarih 5 Nisan 2025. Binalar 5 Nisan'a kadar güçlendirmelerini bitiremezse, bina durumu orta hasardan ağır hasara geçecek ve yıkılacak. Hataylı depremzedeler, yetkililere "Ya ruhsat tarihini uzatın ya da ödemeleri yapın" çağrısında bulundu.

"5 Nisan'da güçlendirme süresi dolacak ama kredi henüz verilmedi"

Doğan Dede, Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde kendi imkanlarıyla yaptığı konteyner alanında ailesiyle birlikte yaşıyor. Depremden kısa bir süre önce aldığı Çekmece mahallesindeki evinin olduğu binaya orta hasarlı raporu verildiğini belirten Dede, durumunu şu sözlerle anlattı:

"Birinci depremden evimiz az hasar aldı, ikinci 20 Şubat depreminde ise kolon değil, bir tane kirişimizde çatlağımız var. Ondan dolayı orta hasar olduğu söylendi. Biz buna itiraz etmedik. Sonuçta yeni deprem atlattık. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Çıktık, bir çadır sürecimiz oldu, çadırın ardından konteyner sürecimiz oldu, şu ana kadar da devam ediyor. Konteynerde bir yaşam sürmek o kadar kolay değil. İnsanlar 'konteynerde oturuyorsunuz, çok rahatsınız' öyle bir şey yok. Yaşamdan karar vermemeliler. Biz evimizi istiyoruz. İlk etapta bunun olabilmesi için de yetkililer dedi ki; orta hasarlıların yeniden güçlendirme projesi yapılması lazım. Ciddi maliyetli bir şey. 230-250 bin TL'lerden bahsediliyor. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bütün kolonlarımızda zemin etüdü yapıldı, inşaatımızın tüm kolonlarından örnek alındı. İnşaatımızın çok sağlam olduğu raporlar doğrultusunda kanıtlandı. Devletimizin bize destekte bulunacağı söylendi, orta hasarlı binalar için. Kredi olayından bahsedildi. Biz de deprem sürecinden çıktığımız için bize çok iyi geldi. Biz bu krediyi beklerken hemen tadilata başlayamadık. Depremden çıkmışız, insanların cebinde de para yok. 300-600 binler ciddi paralar bizim için. Bu paralar ödenseydi daha rahat olacaktık, işimizi daha rahat yapacaktık. Paraları beklerken inşaat ustaların, malzemelerin fiyatları her şeyi değiştirdi. Şu an böyle bir kredi gelmedi. Biz hala bekliyoruz. Şöyle de bir durum var. Bizim en büyük mağduriyetimiz fiyatlar değil. Bizim en büyük mağduriyetimizin sebebi bize verilen güçlendirme ruhsatını süresi. Biz güçlendirme ruhsatı alırken 5 Nisan 2024 son gün idi. Son güne kadar çabaladık, üzerimize düşen her şeyi yaptık ruhsatımızı aldık. Ruhsatımızın üzerinde bir seneliktir diye bir ibare var. 2025 5 Nisan'da bizim bir senemiz bitiyor güçlendirme ruhsatı adına. Kredi gelmedi, biz bu durumda mağdur oluyoruz. Bizim apartmanımızda on tane aile var. Ailelerin durumu yok. Biz bu parayı direkt ödeyebilecek durumda değiliz."

"Ya ruhsat süresi uzatılsın ya da ödemeler verilsin"

20 aydır eşi, çocuğu, anne ve babasıyla konteynerde kalan Dede, konteynerde yaşamanın çok zor olduğunu söyledi. Bir an önce evini tadilat ettirip, geçmeyi isteyen Dede, kendisi gibi çok fazla mağdur aile olduğunu, yetkililerden ya ruhsat süresini uzatmasını ya da güçlendirme desteğinin yatırılmasını talep etti.

"Kaba güçlendirme bitti, ev rezerv alana girdi"

Çekmece caddesinde orta hasarlı binada evi bulunan Erdem Kurt ise evletten gelen krediyi beklemeden ceplerinden verdikleri parayla güçlendirme işlemlerine başladıklarını, herkesin borçla tadilat yaptırmak zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz elimizdeki ruhsat süresi dolmasın diye başladık. Hatta başlayalım devletten ödenek gelir diye düşündük ama maalesef öyle olmadı. Kaba tadilat bitti, başvurunun üzerinden bir sene geçti destek hala yatmadı. Bu arada evin tadilatı bitti ve ev rezerv alana girdi. Beş ay bu süreçten dolayı ince işi bitiremedik. Şu an ince işler için bile kimsede borç alacak para kalmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Birçok kişinin 5 Nisan'da ruhsatı bitiyor, yasaya göre ise ruhsat tarihine kadar bina güçlendirmesi bitmezse yıkılacak. Yetkililerin bir an önce destekleri yatırmasını istiyoruz."