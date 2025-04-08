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ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız

ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız
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ABD, yüzde 34 gümrük vergisi misillemesinden vazgeçmeyen Çin'le ilgili kararını verdi. Beyaz Saray Çin menşeli ürünlere yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, dünya piyasalarını alt üst etti. Ülkelerden peş peşe tepkiler gelirken, Çin misilleme yapmakta gecikmedi. Pekin, ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisine karşı aynı oranda yüzde 34 vergi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ABD'NİN UYGULADIĞI KARŞILIKLI GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti. Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

ÇİN'DEN YÜZDE 34 VERGİ MİSİLLEMESİ

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı. Çin ise Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMucahit Kocyigit:

Amerika kaşınıyor

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Haber YorumlarıAli Kerem:

manyak bu adam :) sap yiyip saman sı çı yor

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Haber Yorumlarımetinmert06:

Trump yakacak abd alalisini

Yorum Beğen97
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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

herşeye doymuş birini başkan yaparsan böyle olur kendinden başka herkesi aşağılık olarak görüyor sarı civciv

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

ZİRZOP LAN BU

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu turap hasta bence normal bir adam olamaz

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Haber YorumlarıMehmet Demirli:

tam bir emlakçı zihniyeti, canım sıkıldı zam yaptım

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Haber YorumlarıCHP Savar:

104 de tutan ne oldu

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Haber YorumlarıSerdal:

kısaca Deli.

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

Arkadaşlar ben buraya yorumları okumaya geldim fakat sizlere bir şey soracağım Siz hiç hayatınızda zengin olup da akılsız bir adam gördünüz mü soru 2 Siz bir tane akıllı adam görüp de hiç fakir gördünüz mü Trump ne yaptığını çok iyi bilen bir iş adamı çok güzel kararlar alıyor fakat milletin işine gelmiyor devam edecek bu adam emlakçılıkla alakası yok Bu adam iş adamı ve Dünya böyle yönetilir işte ben olsam %500 vergi boyardım Şaka yapmıyorum arkadaş

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