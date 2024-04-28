Diego Costa geliyor mu? Diego Costa hangi takıma geliyor?

Eyüpspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Arda Turan, Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Diego Costa geliyor mu? Diego Costa hangi takıma geliyor?

DİEGO COSTA GELİYOR MU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerinde 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu elde etmeyi başardı

AYNI TAKIMDA OYNADILAR

Tectübeli golcü ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte forma giymiş ve büyük başarılar yakalamıştı.