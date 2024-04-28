TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif hiçbir iddiası kalmayan Somaspor' deplasmanda 1- 0 yendi. Peki, Amedspor şampiyon mu oldu? Amedspor 1. Lig'e mi yükseldi?

AMEDSPOR ŞAMPİYON MU OLDU?

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadeleeden ve lider olan 1. Lige çıkmayıhedefleyen Amedspor hiçbir iddiası kalmayan Somaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla Amedspor 80 puana yükseldi. En yakın rakibi Kastamonuspor'a 3 puan fark atan ve +10 averajı olan Amedsporpuanını 80'e yükseltti ve sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1.Lig'e yükseldi.