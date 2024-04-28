Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 26 Nisan Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, Sera Film Services imzalı, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.