Real Betis Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Betis Sevilla maçı şifresiz mi?

Heyecanla beklenen müsabakada Real Betis Sevilla karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Betis Sevilla maçı şifresiz mi? Real Betis Sevilla maçı hakemi kim? Real Betis Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Real Betis Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Betis Sevilla maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

REAL BETİS SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL BETİS SEVİLLA MAÇI HANGİ GÜN?

Real Betis Sevilla Maçı, 28 Nisan Pazar günü oynanacak.

REAL BETİS SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis Sevilla Maçı, saat 22.00'de başlayacak.

REAL BETİS SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Betis Sevilla, maçı, Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak.