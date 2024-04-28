Panathinaikos Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Panathinaikos Aris maçı şifresiz mi?

Heyecanla beklenen müsabakada Panathinaikos Aris karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Panathinaikos Aris maçı şifresiz mi? Panathinaikos Aris maçı hakemi kim? Panathinaikos Aris maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Panathinaikos Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Panathinaikos Aris maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

PANATHİNAİKOS ARİS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Panathinaikos ile Aris arasındaki Yunanistan Süper Ligi maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PANATHİNAİKOS ARİS MAÇI CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Panathinaikos ile Aris arasındaki Yunanistan Süper Ligi maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PANATHİNAİKOS ARİS MAÇI HANGİ GÜN?

Panathinaikos Aris Maçı, 28 Nisan Pazar günü oynanacak.

PANATHİNAİKOS ARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Panathinaikos Aris Maçı, saat 22.00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS ARİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Panathinaikos Aris, maçı, Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak.