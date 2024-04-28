Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon Monaco maçı şifresiz mi?

Heyecanla beklenen müsabakada Lyon Monaco karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lyon Monaco maçı şifresiz mi? Lyon Monaco maçı hakemi kim? Lyon Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lyon Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon Monaco maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

LYON MONACO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Lyon Monaco Lig maçı, Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LYON MONACO MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LYON MONACO MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LYON MONACO MAÇI HANGİ GÜN?

Lyon Monaco Maçı, 28 Nisan Pazar günü oynanacak.

LYON MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Monaco Maçı, saat 20.00'de başlayacak.

LYON MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon Monaco,maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.