Erdal Beşikçioğlu'ndan skandal karar! Çocuğu ısıran köpeği, yakalandığı yere bırakacak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını söyledi. Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ifade etti.

"ALINDIĞI YERE GERİ BIRAKILACAKTIR"

Sokak köpeğinin Y.K. isimli bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını söyleyen Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır" dedi.

"SOKAK HAYVANLARININ CAN GÜVENLİĞİNİ..."

İlçenin sınırlarına diğer ilçelerden bırakılan köpek sayısında artış gözlemlediklerini kaydeden Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu durum, can dostlarımızı korumak için gösterdiğimiz titiz çalışmalara gölge düşürebilir. Bu nedenle, ilçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz.

"HAYVANSEVERLERİMİZDEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Küpeli ya da küpesiz, sokak hayvanlarından gelen her şikayet ciddiyetle ele alınmakta ve gereken işlemler yapılmaktadır. Bu süreçte, ısırılan çocuğumuzun sağlık durumu titizlikle incelenmiş ve aşı kartı ile sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz. Bu konuda hayvanseverlerimizden de anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korurken, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

"BU ADAMI NASIL BAŞKAN SEÇTİLER?"

Bu karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Beşikçioğlu'nun gönderisinin altına "Köpeği alındığı yere bırakacağız derken yasalardan haberiniz yok galiba?", "Hiçbir vaadiniz olmadan seçildiniz zaten. Kim ne diyebilir ki?", "Hangi kanuna göre aldığın yere bırakacaksın köpeği, okumuyor musun kanunları?", "Bu adamı nasıl başkan seçtiler Etimesgut'ta?", "Siz gerçekten delirmişsiniz. 10 günde ne yasayacak da bu hayvan köpekliğini bırakacak? Bu sefer ısırmakla kalmasın parçalasın diye mi yerine bırakacaksınız?" şeklinde yorumlar yapıldı.