Eskişehir haberi... Kıbrıslı muhtarlar Tepebaşı'na hayran kaldı

Eskişehir haber: Yavru vatan Kıbrıs'tan Eskişehir'e gelen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile buluşan muhtarlar, Tepebaşı'na hayran kaldıklarını belirterek, Başkan Ataç'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yavru vatan Kıbrıs'tan Eskişehir'e gelen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile buluşan muhtarlar, Tepebaşı'na hayran kaldıklarını belirterek, Başkan Ataç'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Eskişehir Muhtarlar Derneği'nin misafiri olarak kentimize gelen muhtarlar ile bir araya geldi.

Konuk 20 muhtarı meclis salonunda ağırlayan Başkan Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tepebaşı'nı gezdiklerini ve ilçeye hayran kaldıklarını belirten Kıbrıslı muhtarlar adına konuşan Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanının adı Mustafa Yeşilleme, Başkan Ataç'ı çalışmalarından dolayı kutladı.

Başkan Ataç da Türkiye ve Kıbrıs'ın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin Eskişehir'de olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR