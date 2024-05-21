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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Türk Kızılay'ı Ziyaret Etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay'ı Erzurum Yerleşkesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, yerleşkede bulunan Erzurum Afet Müdahale Merkezi, Erzurum Bölge Lojistik Merkezi ve Aşevi'nde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay'ı Erzurum Yerleşkesi 'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi, yerleşkede bulunan Erzurum Afet Müdahale Merkezi, Erzurum Bölge Lojistik Merkezi ve Aşevi'nde incelemelerde bulundu. Afet Müdahale Merkezi ile sorumluluk alanındaki bölgelerde meydana gelebilecek afetlere müdahale faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Erzurum Bölge Lojistik Merkezi ile afetlere lojistik destek sağlanmasının yanı sıra sosyal yardım projeleri yürütülüyor. Aşevi'nde ise Erzurum merkezde günlük 1000 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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