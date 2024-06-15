Üye Girişi
Haberler

ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 15 Haziran 2024 tarihindeki anlık altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında güncel bilgiler veriliyor. Altın fiyatlarında yaşanan son durumu öğrenmek isteyenler için güncel altın fiyatları haberimizde.

Son dönemde altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Gram altın bugünün sabahında alış ve satış fiyatı olarak sırasıyla 2.458 TL'den işlem görmekte. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, global ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini dikkatle takip ediyor. ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte merak edilenler...

ALTIN NE KADAR?

15 Haziran 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Gram Altın:

Alış: 2.458 TL

Satış: 2.458 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3.941 TL

Satış: 3.941 TL

Yarım Altın:

Alış: 7.907 TL

Satış: 8.059 TL

Tam Altın :

Alış: 15.692 TL

Satış: 16.069 TL

Cumhuriyet Altın:

Alış: 16.139 TL

Satış: 16.383 TL

Ons Altın:

Alış: 2.333 USD

Satış: 2.333 USD

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Tam Altın Gündem Finans Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title