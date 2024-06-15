ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 15 Haziran 2024 tarihindeki anlık altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında güncel bilgiler veriliyor. Altın fiyatlarında yaşanan son durumu öğrenmek isteyenler için güncel altın fiyatları haberimizde.
Son dönemde altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Gram altın bugünün sabahında alış ve satış fiyatı olarak sırasıyla 2.458 TL'den işlem görmekte. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, global ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini dikkatle takip ediyor. ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte merak edilenler...
ALTIN NE KADAR?
15 Haziran 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:
Gram Altın:
Alış: 2.458 TL
Satış: 2.458 TL
Çeyrek Altın:
Alış: 3.941 TL
Satış: 3.941 TL
Yarım Altın:
Alış: 7.907 TL
Satış: 8.059 TL
Alış: 15.692 TL
Satış: 16.069 TL
Cumhuriyet Altın:
Alış: 16.139 TL
Satış: 16.383 TL
Ons Altın:
Alış: 2.333 USD
Satış: 2.333 USD