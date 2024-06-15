ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Son dönemde altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Gram altın bugünün sabahında alış ve satış fiyatı olarak sırasıyla 2.458 TL'den işlem görmekte. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, global ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini dikkatle takip ediyor. ANLIK ALTIN FİYATLARI! 15 HAZİRAN 2024 gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte merak edilenler...

ALTIN NE KADAR?

15 Haziran 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın:

Alış: 2.458 TL

Satış: 2.458 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3.941 TL

Satış: 3.941 TL

Yarım Altın:

Alış: 7.907 TL

Satış: 8.059 TL

Tam Altın :

Alış: 15.692 TL

Satış: 16.069 TL

Cumhuriyet Altın:

Alış: 16.139 TL

Satış: 16.383 TL

Ons Altın:

Alış: 2.333 USD

Satış: 2.333 USD