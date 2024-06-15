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BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray Arefe Günü bedava mı?

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BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray Arefe Günü bedava mı? Marmaray'ın bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle arefe gününe dair ücretsizlik durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Kurban Bayramı yaklaştıkça Marmaray'ın bayram süresince ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Hem arefe günü hem de bayram günlerinde Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 15-16-17-18-19 Haziran tarihlerinde Marmaray'da ücretsiz seyahat mümkün mü? Marmaray'ın bayramda ücretsiz olup olmayacağına dair son durum nedir? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray Arefe Günü bedava mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban Bayramı boyunca, yani 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek.

16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray Arefe Günü bedava mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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