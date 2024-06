DİLAN POLAT'IN KARDEŞİ CAN DOĞU ÇIKTI MI? Can Doğu nerede, tahliye oldu mu?

Aylar sonra tahliye olan Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, cezaevi çıkışında görüntülendi. DİLAN POLAT'IN KARDEŞİ CAN DOĞU ÇIKTI MI? Can Doğu nerede, tahliye oldu mu? İşte ayrıntılar...

CAN DOĞU CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, bir yakınıyla birlikte cezaevinden çıkarak araca doğru giden Doğu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak sadece teşekkür etti. Kilo aldığı gözlemlenen ve oldukça yorgun gözüken Doğu, araca binerek uzaklaştı. Öte yandan cezaevinden çıktıktan sonra Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam ettiğini öğrenen Sıla Doğu, sinir krizi geçirmişti.

DOĞU KARDEŞLER TAHLİYE EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat çifti ile, aralarında Polatların kardeşi Sıla ve Can Doğu'nun da olduğu şahıslar hakkında dün aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.