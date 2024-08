Erzincan'da Yalınca Cemevi, mevsimlik işçilere lokma dağıttı

Erzincan'ın Yalınca köyünde bulunan Yalınca Cemevi sakinleri, Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Hançer ile birlikte Üzümlü ilçesine bağlı Bulanık köyleri bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan mevsimlik işçi aileleriyle bir araya gelerek lokma dağıttılar.

Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, "Mardin'den ilimize gelen mevsimlik mangal kömürü yapımında çalışan işçilerimizi bu yıl da Yalınca Cemevi olarak sık sık ziyaret ediyor ve canlarla lokmalarımızı paylaşıyoruz. Bu ziyaretlerimiz sadece yiyecekleri bölüşmek değil, gönülleri birleştirmek amacı taşıyor. Üzümlü'ye bağlı Bulanık köyleri bölgesinde yoğun bir çalışma temposu içinde olan bu canlarımızın emeklerini ve yaşamlarındaki zorlukları yakından takip ediyor, onların yanlarında olmaya özen gösteriyoruz.

Bizler biliyoruz ki, yaşamın tek kanunu el ele ve omuz omuza olmaktan geçer. Farklı renklerimizle, kültürlerimizle ve inançlarımızla bir arada olduğumuzda yaşam çok daha anlamlı ve güzel oluyor. Yalınca Cemevi olarak sevginin ve kardeşliğin yolundan sapmadan, hep birlikte çalışarak ve dayanışma içinde olarak daha güzel bir dünya inşa edebileceğimize inanıyoruz.

Cemevimizin kapıları, farklı yörelerden gelen tüm canlarımıza her daim açıktır. Onlarla beraber geçirdiğimiz vakitler, onların emeklerini takdir ettiğimizin ve yanlarında olduğumuzun bir göstergesidir. İşte bu yüzden, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mardin'den gelen canlarla buluşup, onların hikayelerini, sevinçlerini ve hüzünlerini dinleyerek aramızdaki bağı daha da kuvvetlendirmekteyiz." diye konuştu.

"Sevgi ve kardeşlik temelinde attığımız bu adımlar, bizi daha güçlü ve daha huzurlu bir topluluk yapmaktadır." diyen Güzel, "Yalınca Cemevi olarak, bu birlikteliği ve dayanışmayı sürdüreceğimize ve sevgi yolunda daha pek çok güzel anılar biriktireceğimize yürekten inanıyoruz. Her lokmamızda paylaştığımız mutluluğun, her selamlaşmamızda hissettiğimiz sıcaklığın ve her omuz omuza durduğumuzda yaşadığımız birlik duygusunun ışığında daha da ilerleyeceğiz. Emeğin ve dayanışmanın gücüyle, el ele ve gönül gönüle daha nice güzel günlere" dedi.

Öte yandan Mardin'den Erzincan'a gelen mevsimlik işçiler Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Hançer'in seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle müzik ziyafeti yaşadılar. - ERZİNCAN