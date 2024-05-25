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Diş Teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli Çocuklara Yardım Etti

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Diş Teknisyeni Mokhtar Hamdi, Türk Kızılay ve AFAD tarafından gönderilen yardımlarla Gazzeli çocuklar için meyveli içecekler hazırlayarak onların kahramanı oldu.

Diş Teknisyeni Mokhtar Hamdi, Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye'den giden yardımlarla Gazzeli çocuklara hazırladığı meyveli içeceklerle onların kahramanı oldu.

Gazze'de devam eden insanlık dışı zulmün gölgesinde Gazze'nin çocuklarına bir parça da olsa mutluluk sağlamayı amaç edinen Diş Teknisyeni Mokhtar Hamdi, Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemeleriyle, Gazzeli çocuklar için serinletici içecekler hazırlayarak gönülleri fethetti. Bu hikaye Türk Kızılay'ın yardımlarının bölgedeki etkisini bir kez daha göstermiş oldu.

Diş Teknisyeni Mokhtar Hamdi, Arap edebiyatı eğitimi almış ve öğretmen olmayı hedeflemiş bir Gazzeli ancak, yoğun işsizlik nedeniyle diş teknisyenliği öğrendi ve bu alanda beş yıl çalıştı. Mokhtar, 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan iki ay önce tüm birikimini diş laboratuvarına yatırarak kendi işini kurmuştu. Çatışmalar devam ederken laboratuvarı bombalanarak yok oldu ve Mokhtar her şeyini kaybetti. Bu zor dönemden sonra bile umudunu kaybetmeyen Mokhtar, çevresindeki çocuklara moral vermek için harekete geçti. Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleriyle çocuklara serinletici içecekler hazırlayarak onları mutlu etmeye çalışan Mokhtar'ın bu içten çabası, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kullanıcılardan binlerce yorum ve beğeni aldı.

Türkiye, Gazze için yaptığı ve yapmaya da devam ettiği yardımlarla Gazzeli çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürmeye devam ediyor. Türk Kızılay ve AFAD'ın birlikte yürüttüğü insani yardım operasyonu kapsamında, paydaş sivil toplum kuruluşları ve Türk milletinin desteğiyle hazırlanan yardımlar sayesinde bugüne kadar uçaklar ve gemilerle yaklaşık 55 bin ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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