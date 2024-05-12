Depremde ailesini kaybeden kadın, çocuklarına ve yeğenlerine bakıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde eşini, oğlunu ve ablasını kaybeden Yıldız Kartal, yaşadığı zor süreci iki çocuğuna ve iki yeğenine bakarak geçiriyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde eşini, oğlunu, ablasını ve birçok yakınını kaybeden Yıldız Kartal, yaşadığı büyük kaybın acısını, kalan ailesine daha sıkı sarılarak hafifletmeye çalışıyor. Kartal, depremde sağ çıkan iki çocuğuna ve yetim kalan iki yeğenine de annelik yapıyor. Yaşadığı acı dolu günleri çocukları ve yeğenleri için güçlü olarak atlatmaya çalıştığını söyleyen Kartal, "Birbirimizden güç alıyoruz. Yaralarımızı beraber sarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hava çok soğuk olmasına rağmen üşümüyorduk"

Deprem anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Kartal, "Deprem anında biz depremin olduğunu anlamadık. Çok büyük bir sallantı vardı. Sonrasında anladık deprem olduğunu. O gece eşim ve oğlum yan odadaydı. Ben ve iki çocuğum başka odadaydık. Oğlumun önce baba dediğini duydum. Eşimin Allah'u Ekber dediğini duydum. Ben deprem anında iki çocuğumu aldım. Kızım ve oğlumun üzerine kapandım. 3 saniyede binamız yıkıldı. Her yer çok karanlıktı. Dışarısı aydınlık bile olsa içerisi karanlıktı. Kızım yanımda ağlıyordu. Eşime ve oğluma seslendim. O an orada hiç ses yoktu zaten. Dışarıya seslendim. Bizi de kurtarın diye yardım istedim. Bizi yan binadan insanlar kurtardı. Çok dar bir yerden çıkardılar bizi. Ben sadece bizim bina yıkıldı zannediyordum. Fakat çıktığımda enkazları gördüm. Eşime ve oğluma çok seslendim. 5 gün boyunca umutla çıkmalarını bekledim. Aile binası olduğu tek tek hepsinin çıkmasını umut ettim. Hiç kimseden ses gelmiyordu. Hava çok soğuk olmasına rağmen üşümüyorduk. İçeride oğlum ve eşim vardı. Benim için önemli olan ailemizin kurtulmasıydı. Gücümüzün yetmediği imkansızlık benim için o gündü. Hiçbir taşı kaldıramadım. O anı hatırlamak istemiyorum. Hatıraları unutamıyorum. Çok bekledim günlerce bir umut. Bir çare çıkarlar diye umut ettim. Fakat 5'inci günün sonunda oğlum ve eşimin cansız bedeni çıktı. Eşimi, oğlumu, ablamı, ablalarımın eşlerini, iki yeğenimi, kayınvalidemi ve kayınpederimi kaybettim" şeklinde konuştu.

"Anneler günü benim için bundan sonra hep buruk geçecek"

Anneler gününün buruk geçtiğini belirten Kartal, "Anneler günü benim için bundan sonra hep buruk geçecek. Diğer evlatlarım yaşıyor ve anneyim ama oğlum artık uzak. Anneler günü benim için hüzünlü. Oğlum bana en son anneler gününde kırmızı bir gül alıp gelmişti. O anı hatırlamak istemiyorum. Ablam ve eniştem depremde vefat etti. İki yeğenim benimle yaşıyor. Onlar ablamdan bana bir armağan. Ablamı kaybettim ama geride iki evladı bana kaldı. Birbirimizden güç alıyoruz. Yaralarımızı beraber sarmaya çalışıyoruz. Acım çocuklardan destek alarak hafifliyor. Ben onlara bakmakla hükümlüyüm. Onlar için ayakta duruyorum. Benim için çok zor bir süreç. Bir annenin evlat kaybetmesi çok zor. Hiçbir anne evladını kaybetmesin. Çünkü hiç kimse acının en büyüğü evlat acısını yaşamasın" diye konuştu. - GAZİANTEP