Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye imza atan dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu bildirdi.

Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 M€ teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 M€ karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu. Hem Fenerbahçe kulüp olarak hem bizler yönetim olarak aklına yattık. Sonra ne oldu? Başka kulüpler ilgilendi. Türkiye'den Beşiktaş ile görüştü. Sayın Saadettin Saran ile, Sayın Aziz Yıldırım ile görüştü. Biz bunların hepsinden önce görüştük. Mario tüm görüşmeleri yaptık. Başkaları teklif verirken biz veremezdik. Hocamız var, şampiyonluğa gidiyoruz, son maçta şampiyon olabilirdik. Bize dediler ki başkaları teklif verdi, siz ciddi değil miydiniz? Sen de hocamız olsan, sen de varken teklif vermeyiz. Bizi bekledi. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Konuşuldu. Birbirimize aklımız yattı. Bize Aziz Bey'in yaptığı tekliften çok daha uygun şartları kabul etti. Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, onu da istemedi.

BİZ HERKESTEN ÖNCE GÖRÜŞTÜK

Hem Fenerbahçe kulüp olarak hem bizler yönetim olarak aklına yattık. Sonra ne oldu? Başka kulüpler ilgilendi. Türkiye'den Beşiktaş ile görüştü. Sayın Saadettin Saran ile, Sayın Aziz Yıldırım ile görüştü. Biz bunların hepsinden önce görüştük. Mario tüm görüşmeleri yaptık. Başkaları teklif verirken biz veremezdik. Hocamız var, şampiyonluğa gidiyoruz, son maçta şampiyon olabilirdik. Bize dediler ki başkaları teklif verdi, siz ciddi değil miydiniz? Sen de hocamız olsan, sen de varken teklif vermeyiz. Bizi bekledi. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Konuşuldu. Birbirimize aklımız yattı. Bize Aziz Bey'in yaptığı tekliften çok daha uygun şartları kabul etti. Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, onu da istemedi.

BU SUÇ, ÇOK AĞIR BİR İDDİA

Dün Sayın Aziz Yıldırım demiş ki, 'Ben 15 verdim, adam aptal mı, niye altına anlaşsın. Menajerlere açıktan para vermişlerdir.' dedi. Bu suç! Çok ağır bir iddia! 20 sene Fenerbahçe başkanlığını yapmış bir insanın, böyle bir transferde bizi açıktan para vermeyle itham etmesi çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yaptı. Kulübü kutlayacağına, bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit etti. Beni değil, Fenerbahçe'yi şikayet ediyorsun. 3 milyon euro daha az. Aziz Yıldırım 15 verdim diyor, biz bütün ekibine ve kendisine 12 verdik. Sayın Aziz Bey'in ödediği 15 kendine mi, ekibine mi bilmiyorum.

MOURINHO BİZİ TERCİH ETTİ

İki tane nokta var. Bir tanesi bizim iş yapış şeklimiz. İmzalamadan açıklamayız hiçbir şeyi. Açıklasak da imzalayacak durumumuz yoktu. Biz bu işi pişirdik. Biz daha önce görüştük. Biz açıklamadık, o açıkladı diye ilk o görüştü diye bir şey yok. 'Anlaştık' dedi, anlaştım ne demek? El sıkışmak, imza atmak, menajerlik sözleşmesi yapmak. 'Ben 15 verdim anlaştık, menajerle daha görüşmedik' dedi. Transfer, komple transferdir. Menajerle anlaşmazsan transfer olmaz. Biz her zaman yaptığımız gibi işi pişirdik, bitirdik, açıkladık. Biz bekledik, onlar da bizi bekledi. Fenerbahçe, Mourinho'nun aklına yatmıştır. Çalışmak istediği yönetim olarak bizi tercih etti.