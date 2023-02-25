Deprem bölgesinde tanıştığı minik Arda ile vedalaşma duygulandırdı

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için Muğla İl Müftülüğü tarafından bölgeye gönderilen gönüllü personel Dilaver Çakır'ın, deprem bölgesinde tanıştığı minik Arda ile vedalaşması, duygulu anlara sahne oldu. Minik Arda'yı oğlu gibi sevdiğini ifade eden Çakır; "Sen benim manevi oğlumsun, beni unutma" dedi.

Ülke genelini yasa boğan Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Depremin ilk günün bu yana bölgeye gönderilen ekipler de çalışmalarına aralıksız devam ederken Muğla İl Müftülüğü tarafından da deprem bölgelerine gönüllü personel gönderildi. Depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere destek olmak için Gaziantep'e giden ekipler arasında bulunan Dilaver Çakır ise bölgede tanıştığı minik Arda ile büyük bir bağ kurdu. İlk günden bu yana adeta oğlu gibi sevdiği Minik Arda ile Dilaver Çakır'ın dostluğu ise görenlere tebessüm ettirdi.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan ve dönüş hazırlıklarına başlayan Çakır, minik Arda ile vedalaştı. Vedalaşma esnasında ikili arasında geçen diyaloglar çevredekileri duygulandırdı.

Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşma esnasında minik Arda'yı oğlu gibi sevdiğini ifade eden Çakır, Arda ile sohbetinde "Sana bir şey söylemem gerek. Allah nasip ederse yarın sabah buradan gideceğim. Buradaki görevim bitiyor ve başka abilerin gelecek. Ben seni oğlum gibi sevdim. Artık sen benim manevi oğlumsun. Keşke telefon numaran olsaydı. Seninle daima görüşürdük ve seni Muğla'ya davet ederdim. Seni çok sevdim. İnşallah beni unutmazsın" şeklinde konuştu.

İkili arasında geçen diyaloğun yer aldığı video ise izleyenlerin boğazını düğümleyerek büyük beğeni topladı. - MUĞLA