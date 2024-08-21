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Denizli Down Sendromu Derneği Minik Üyeleri Festivalde Büyük Beğeni Topladı

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Denizli Down Sendromu Derneği, Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali'ne katılarak büyük beğeni topladı. Festival, down sendromlu bireylerin yeteneklerini sergileme ve sosyalleşme imkanı sunarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Denizli Down Sendromu Derneğinin minik üyeleri, Bandırma'daki festivalde büyük beğeni topladı.

Denizli Down Sendromu Derneği, bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali'ne katıldı. 2 süren festival renkli anlara sahne oldu. Down sendromlu bireyler yeteneklerini sergileme ve en önemlisi onlara sosyalleşme imkanı sunarak, toplum üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. Down sendromlu bireylerin, +1 farkla aslında ne kadar çok şey başarabileceğini gösteren festival, seyircilerden tam not alırken, halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Dpwn sendromlu çocukların birer kahraman olduğunu belirten Denizli Down Sendromlular Derneği Başkanı Murat Altun, "Denizli Down Sendromlular Derneği olarak çocuklarımızın sosyalleşmesini, yeteneklerini geliştirmelerini gerçekten önemsiyoruz. Bizlerin tek çabası, onların sağlıklı ve mutlu birer birey olmaları. Down sendromlu olmanın bir eksiklik değil, sevgi, saygı, iyilik, güzellik adına ne kadar güzel duygu varsa bunların +1 fazlasının olması demek olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız çok özel çocuklar. Bütün gayretimiz, onlar için. Hem ailelerimize, hem de özel çocuklarımıza Denizli Down Sendromlular Derneği olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Bu tür etkinliklere katılarak da, hem çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlıyoruz hem de toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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