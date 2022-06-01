Çorum'da Kadın Cinayeti - Haberler

ERKAN KARACA

Çorum'da yaşayan Ezgi Taşkıran Zavar (27), eniştesi Emrah Ö. tarafından yol ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Ezgi Taşkıran Zavar, boşanma aşamasında olan ablası Özgecan Ö. ve annesi Y.T. ile birlikte, yeğenini görmek için dün akşam saatlerinde eniştesinin evine gitti. İddiaya göre; Bahçelievler mahallesindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde karşılaştıkları Emrah Ö. ile eşi Özgecan Ö. arasında tartış çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren ve annesinden cep telefonundaki KADES uygulamasını çalıştırmasını isteyen Ezgi Taşkıran Zavar, eniştesinin kendisine silahla ateş etmesi sonucunda ağır şekilde yaralandı.

Ezgi Taşkıran Zavar, olay yerine çağırılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan enişte Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kadının ölümüyle sonuçlanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ezgi Taşkıran Zavar'ın koşarak aracına bindiği, ancak Emrah Ö.'nün aracın yanına gelerek genç kadına tabancayla ateş ettiği ve daha sonra kendi aracıyla olay yerini terk ettiği görüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öldürülen genç kadın için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ezgi Taşkıran Zavar'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı'na getirildi. Genç kadının cenazesi, buradaki törenin ardından Kadıderesi Köyü'ne götürülerek toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay Anı Güvenlik Kamerası

Olay Yeri Genel Görüntüler

Ölen Kadının Cenaze Töreni

ANKA / Yerel