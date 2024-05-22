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Çorum'da Hac Hazırlık Kursu Düzenlendi

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Çorum'da 2024 yılı hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik müftülük toplantı salonunda Hac Hazırlık Kursu düzenlendi. Programda hac ibadetinin önemi vurgulandı ve dua edilmesi istendi.

Çorum'da 2024 yılı hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik müftülük toplantı salonunda Hac Hazırlık Kursu düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hacı adaylarına hac ibadetinin meşakkatli, sabır gerektiren ve zor bir ibadet olduğunu hatırlatarak hacı adaylarından Gazze, Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere milletimiz ve tüm İslam alemi için dua etmelerini rica etti.

İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ise konuşmasında, hac yolculuğu boyunca hacı adaylarının birbirlerine destek olması, kardeşlik ve birlik duygularının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, dualarının kabul olması ve bu kutsal ibadeti en güzel şekilde yerine getirmeleri temennisinde bulundu.

Hac ibadeti ve hacı olma bilinci konularında hacı adaylarına bilgilendirmelerde bulunan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya ise hacı olmanın bireysel bir ibadet olmadığını, toplumumuz ve tüm insanlık için dua etme ve hayır işlerinde bulunmak için bir fırsat olduğunu kaydederek kutsal topraklarda dualarını bütün insanlığın huzuru ve refahı için yükseltmeleri temennisinde bulundu.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından ana hatlarıyla Hac ve Umre menasiki konusu uygulamalı olarak anlatılırken kadınlara yönelik yapılan son oturumda da Uzman Vaiz Fatma Nur Erdem tarafından kadınlara özgü konular anlatılarak program tamamlanmış oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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