Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Cerattepe Direnişinin Sembolü Hacı Ali Keklik Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Cerattepe bölgesindeki madencilik karşıtı direnişin öncülerinden Hacı Ali Keklik, 106 yaşında vefat etti. Oğlu Zafer Keklik, babasının insan sevgisi ve mücadeleci ruhuyla halkın gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Keklik, madencilik protestolarıyla tanınan bir figür olmuştu.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerine karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Hacı Ali Keklik, son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Ali Keklik'in oğlu Zafer Keklik, "Babam çok mücadele etti, sonunda da gitti. Babam çok insan severdi, Artvin'i seven, halkını seven, doğayı seven ve kimseyi incitmemiş, herkese iyilik yapan bir kişiydi" dedi.

Hacı Ali Keklik'in adı 2016 yılında Cerattepe'de madencilik faaliyetlerine karşı yapılan protestolar sırasında çekilen bir fotoğrafla hafızalara kazındı. Elinde biber gazı kapsülünü güvenlik güçlerine gösterirken objektiflere yansıyan bu an, madencilik karşıtı mücadelenin sembolü haline geldi. 106 yaşında hayatını kaybeden Keklik, bugün Artvin Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip toprağa verildi.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sarı, "Hacı Ali amcamızı son yolculuğuna uğurlamak için geldik. Artvin'in çınarı diyebilirim. O yaşına rağmen kalkıp Cerattepe mücadelesinde bizimle beraber siper olmuş, yüreği güzel ve büyük bir insandı. Daha ne söylenebilir ki? Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun" dedi.

Hacı Ali Keklik'in oğlu Zafer Keklik, "Babam çok mücadele etti, sonunda da gitti. Babam çok insan severdi, Artvin'i seven, halkını seven, doğayı seven ve kimseyi incitmemiş, herkese iyilik yapan bir kişiydi" diye konuştu.

Artvinli Selim Bilgin, "Hacı Ali amcamız, Artvin'in değerlerini yaşamı boyunca savunmuş, değerli bir insandı. Bu vesileyle onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bizim için çok değerliydi. O yaşına rağmen Cerattepe mücadelesinin öncülerindendi. Kendisini saygıyla, sevgiyle anacağız. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Cerattepe Direnişinin Sembolü Hacı Ali Keklik Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
img

Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor
img

Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?

Son Dakika Haberleri

Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi? 26 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Oğlak, İkizler, Aslan burcu yorumu! 26 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.