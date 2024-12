Cerattepe Direnişinin Sembolü Hacı Ali Keklik Hayatını Kaybetti

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerine karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Hacı Ali Keklik, son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Ali Keklik'in oğlu Zafer Keklik, "Babam çok mücadele etti, sonunda da gitti. Babam çok insan severdi, Artvin'i seven, halkını seven, doğayı seven ve kimseyi incitmemiş, herkese iyilik yapan bir kişiydi" dedi.

Hacı Ali Keklik'in adı 2016 yılında Cerattepe'de madencilik faaliyetlerine karşı yapılan protestolar sırasında çekilen bir fotoğrafla hafızalara kazındı. Elinde biber gazı kapsülünü güvenlik güçlerine gösterirken objektiflere yansıyan bu an, madencilik karşıtı mücadelenin sembolü haline geldi. 106 yaşında hayatını kaybeden Keklik, bugün Artvin Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip toprağa verildi.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sarı, "Hacı Ali amcamızı son yolculuğuna uğurlamak için geldik. Artvin'in çınarı diyebilirim. O yaşına rağmen kalkıp Cerattepe mücadelesinde bizimle beraber siper olmuş, yüreği güzel ve büyük bir insandı. Daha ne söylenebilir ki? Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun" dedi.

Artvinli Selim Bilgin, "Hacı Ali amcamız, Artvin'in değerlerini yaşamı boyunca savunmuş, değerli bir insandı. Bu vesileyle onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bizim için çok değerliydi. O yaşına rağmen Cerattepe mücadelesinin öncülerindendi. Kendisini saygıyla, sevgiyle anacağız. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.