Bölgenin en büyük düğün salonu Highway'de

BOLU (İHA) - Bolu'da, uzun yıllardır Highway AVM'de hizmet veren düğün salonu yenilenen konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş merkezi Highway AVM'de hizmet veren düğün salonu, yenilenen yüzü ve konsepti, profesyonel kadrosuyla hizmete başladı. Highway'de bulunan bölgenin en büyük düğün, davet, balo ve kongre salonunda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, bin 500 kişi kapasiteli salonda, düğün salonuna gelen misafirler için kafeterya ve ücretsiz otopark hizmeti de bulunuyor. Son sistem ışık ve seslendirme sistemiyle, evlenecek çiftlerin hayallerini gerçekleştirecek ve akıllarında kalacak popüler konseptlere ev sahipliği yapacak olan Küçük Melek Balo, Kongre ve Düğün Salonu'nda servis, orkestra ve mutfak hizmetleri yönünden her şeyin en iyisi düşünülerek hizmet verilecek. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel