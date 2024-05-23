BES Eskişehir Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Eskişehir Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Ardından basın açıklaması yapan BES Eskişehir Şube Sekreteri Baki Ulaş Karaca, sosyal güvenlik kurumlarında çalışan emekçilerin çok düşük ücretlerle çalıştırıldığını söyledi.

BES Eskişehir Şube Sekreteri Baki Ulaş Karaca yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef 'Kamuda tasarruf ve verimlilik' adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir. Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırının dahi altında kaldığı, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, işsizlerin, gençlerin toplumun önemli bir kısmının aslında sosyal güvenlik kapsamında olmadığı bir ülkede aslında kutlanacak bir sosyal güvenlik haftasından değil yok edilen gelecekten bahsedebiliriz" dedi.

"Sosyal güvenlik emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz"

Karaca,"Sosyal Güvenlik Emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor. Çözüm sosyal güvenlik emekçilerinin ortak mücadelesinde Büro Emekçileri Sendikası olarak sendikamızın yetkili olduğu yıllardaki haklarımızı almak ve kazanılmış haklarımıza geleceğimize iş güvencemize sahip çıkmak için tüm sosyal güvenlik emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz" diye konuştu.

SGK emekçileri taleplerini sıraladı

Karaca, Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

"5510 sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz! SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz! Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatmasını istiyoruz! 2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz. Kurum içi tüm unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz! Mülakatın kaldırılmasını liyakatin tesis edilmesini istiyoruz! Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz! Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz! İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz."