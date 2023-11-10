Başkan Özlü öğrencileri yalnız bırakmadı

Düzce Valiliğinin ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzce Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla resmi anma töreni düzenledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol, gençler ve davetliler katıldı.

Anma töreni öncesinde Anıtpark'ta çelenk sunma ve saygı duruşu yapılırken salondaki program da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol üyelerinin konuşmaları ile devam eden törende daha sonra oratoryo sunumu yapıldı

Lise öğrencileri duygulandırdı

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım için özel hazırlanan "Yaşama Dair" oratoryosunun sahnelendiği anma töreninde izleyenler duygusal anlar yaşadı. Törende gençleri yalnız bırakmayan Başkan Özlü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anarak "Gazi Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Yaşama Dair' oratoryosunu izlerken duygularımızı sevgili genç kardeşlerimiz ile paylaştık. 10 Kasım'ın 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE