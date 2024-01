Denizli'de İsrail'in Filistin'deki vahşetine tepki: Çocuklar gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı

Denizli'de İsrail'in Filistin'de çocuk ve kadınlara yönelik vahşetine tepki göstermek için çocuklar tarafından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Denizli'de 10 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Delikliçınar Yeni Camisi önünde "Gazze'de Çocuk Olmak" konulu basın açıklaması yapıldı. "Gazze'de İnsanlık ölüyor" yazılı pankart taşıyan onlarca çocuk, İsrail vahşetini protesto etti.

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Denizli Kadın Kolları Başkanı Rümeysa Aslan, Gazze'de bebeklerin ve çocukların, tüm masumiyetleriyle birlikte, hayattan koparılarak çocukluklarını yaşayamadan siyonist terör örgütü İsrail'in barbarca saldırılarından dolayı şehit olduklarına dikkat çekerek, "Filistin'de can, mal ve nesil emniyetini ayaklar altına alan Siyonist çeteler 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk, yaşlı ve bebekleri acımasızca katletmektedir. Gazze'ye yapmış olduğu saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımayan siyonist çeteler; cami, okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombalamaktadır. Yaşanan bu soykırım karşısında birçok ülke yönetimleri sessizliklerini sürdürmekte, başta ABD ve Batılı kimi yönetimler ise sessiz kalmanın ötesinde insanlığa savaş açan Siyonist terör örgütü İsrail'e açık destek vermektedir" dedi.

"Tarihin karanlık sayfalarındalar"

Gazze'de çocukların katledilmesine alkış tutan batılı devlet liderlerinin, kendi halkları tarafından da protesto edildiğine dikkat çeken Aslan, "Dünya halkları tarafından lanetlenen Siyonist terör örgütü İsrail ve batılı liderler çocuk katili olarak tarihin karanlık sayfalarında yerlerini almışlardır. Gazze'ye yapılan saldırılar 'Çocuk katliamı yılı' olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini alırken, şu ana kadar yaklaşık 10 bin çocuk vahşice katledilmiştir. Gazze'de yaşanan bu vahşetin aktörleri sadece Siyonist çete olmamıştır. Siyonist çete kadar, bu vahşete destek veren, sessiz kalanlarda ortak olmuşlardır. Gazze'de her baba, her dede, her anne her gün aynı acıları yaşıyor. Her gün ruhlarından bir parçasını kaybediyorlar. Gazze'de her gün çocukların gözlerindeki ışık Siyonistler tarafından yok ediliyor. Artık bu vahşet öyle bir duruma geldi ki Gazze'de üç haftada şehit edilen çocuk sayısı, dünyada son dört yıldaki çatışmalarda katledilen çocuk sayısını geçti" diye konuştu.

Kur -an' ı Kerim okunmasıyla sona eren basın açıklamasında, Dünya Çocuk Şehit Günü nedeniyle yüzlerce balon Filistinli çocuklar için semaya bırakıldı. - DENİZLİ