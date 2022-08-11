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Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı Baygın görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturan ayı, arılar için bırakılan balları yemiş Ayının bulunduğu köyde yaşayan vatandaş: "Bizim orman gülü balımız meşhurdur.

Balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Baygın görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturan ayı, arılar için bırakılan balları yemiş

Ayının bulunduğu köyde yaşayan vatandaş:

"Bizim orman gülü balımız meşhurdur. Hasadı da bitti ama arının aç kalmaması ve yemesi için bırakılan balın dibinden yemiş sanırım. Dibi daha keskin olur"

DÜZCE - Düzce'de balı fazla kaçırınca fenalaşan ayının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Ayıyı o halde gören vatandaş vatandaş, "Bizim orman gülü balımız meşhurdur. Hasadı da bitti ama arının aç kalmaması ve yemesi için bırakılan balın dibinden yemiş sanırım. Dibi daha keskin olur. Sanırım ayıyı o tuttu" dedi.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü Karakaş Orman İşletme Şefliğinde görevli Yasin Öztal ve mesai arkadaşı Cavit Karaca, bölgede görev yaptıkları sırada yol kenarında baygın bir ayı ile karşılaştı. Köylülerinde yardımıyla ayıyı araçlarına alan iki ormancı, Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayı hemen veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Fenalaşan ayının görüntüleri ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Fazla bal tükettiği için fenalaştığı öğrenilen ayının yeni görüntüsü de ortaya çıktı.

"Yakınında kırık kovanlar vardı"

Ayıyı o halde gören köylülerden Şaban İrken, "Kamyonla gelirken yolun sağında düşmüş şekilde bir ayı gördük. Yaralı olduğunu zannettik. Hiçbir yerinde yara yoktu. Yakınında kırık kovanlar vardı. Ormancılarla beraber kamyonete yükledik, Milli Parklar'a teslim ettik. Korktuk ama ayı çok güçlü değildi, sarhoş gibiydi, halsizdi" dedi.

"Dibi daha keskin olur"

Ayının orman gülü balı yediğini ifade eden İrken, "Bizim orman gülü balımız meşhurdur. Hasadı da bitti ama arının aç kalmaması ve yemesi için bırakılan balın dibinden yemiş sanırım. Dibi daha keskin olur. Sanırım ayıyı o tuttu. Onu oradan kurtarmak bize nasip oldu. İnsanlık görevimizi yapmış olduk" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yerel

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