Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

ÇAĞLAR, ZAFERİ GETİRDİ

21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti.

İşte o gol ;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS