Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki kritik derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun süre 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması gözlerden kaçmadı. İşte o gol....
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
ÇAĞLAR, ZAFERİ GETİRDİ
21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti.
İşte o gol ;