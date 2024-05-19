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Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki kritik derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun süre 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması gözlerden kaçmadı. İşte o gol....

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

ÇAĞLAR, ZAFERİ GETİRDİ

21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti.

İşte o gol ;

Golden sonra Icardi sevinci! Çağlar, Fenerbahçe'yi öne geçirdiGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Golden sonra Icardi sevinci! Çağlar, Fenerbahçe'yi öne geçirdiGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Golden sonra Icardi sevinci! Çağlar, Fenerbahçe'yi öne geçirdiGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Çağlar Söyüncü Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

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Yasar Unal:

Oosterwolde has FB'lidir.

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