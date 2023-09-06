Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehit duyarlılığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlı şehit İsmail Tülü'nün adının verildiği alt geçidin duvarlarının duyarsız kişiler tarafından yazı tahtasına çevrilip sprey boyalarla yazı yazılarak kirletilmesi üzerine harekete geçerek alt geçidi boyayıp yeni bir görünüme kavuşturdu.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'deki Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan ve Adıyaman'da 1981 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Aydınlı İsmail Tülü'nün isminin verildiği Şehit Jandarma Er İsmail Tülü Alt Geçiti'nin duvarları ilan-ı aşk yazıları ile dolarken, mahalle sakinleri defalarca boyanan alt geçidin her seferinde yeniden aynı hali almasına tepki gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri kısa bir süre önce boyanan alt geçide yazılan yazıları kapatmak için tekrar boyadı. Boya işlemi sonrası tertemiz bir görünüme kavuşan alt geçit için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımız sağ olsun kendisi şehidimizin adının verildiği alt geçidimiz hakkında çok hassas. Burası sık sık boyanıyor, temizleniyor. Yeni boyanmasına rağmen yazılar ile dolan duvarları yeniden boyatarak kötü görüntüyü ortadan kaldırttı. Umarız bundan sonra yeniden kirletilmez ve temiz kalır. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN