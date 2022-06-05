Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yetiştirdiği evrensel şairlerden Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 59. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yetiştirdiği evrensel şairlerden Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 59. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu usta şairi saygıyla andıklarını söyledi.

Artık gelenekselleşen anma konserinde usta şairin farklı bestecilerce bestelenen 'Mavi Liman', 'Memleket', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi eserleri seslendirildi. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, seyircilerden tam not aldı. Seyirciler, Nazım'ı unutmadığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Nazım'ın memleket sevdasına dikkati çekerken "Vatan hasretiyle aramızdan ayrılan Nazım Hikmet'i vatanının en güzel topraklarında anıyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazım Hikmet Ran Türkiye Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title