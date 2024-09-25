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Artvin Şavşat'ta Pazar Fiyatları Yükseldi, Vatandaş ve Esnaf Şikayetçi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara giden vatandaşlar ve pazarcı esnafı, artan meyve sebze fiyatlarından yakınıyor. Hem emekliler hem de pazarcılar, alım gücünün düştüğünü ve piyasa fiyatlarının can yakıcı hale geldiğini belirtiyorlar.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat'ta pazara alışveriş yapmak için giden vatandaşlar da pazarcı esnafı da hayat pahalılığından dert yandı. Bedriye Gün, "Fiyatlar çok pahalı bizlere göre yani emekli insanlara. Piyasa sadece Şavşat ve Artvin'de değil her taraf can yakıyor" derken; bir pazarcı esnafı "Akşama kadar 2 kilo fasulye satabildim ve bakın çiçek gibi fasulye 200 lira istiyoruz geri kaçıyorlar ama buna ne kadar emek verdiğimizi bilmiyorlar. Vatandaş tarlayı koşmuş, ekmiş, çapa vurmuş, sulamış kimse anlamıyor" dedi.

Artvin Şavşat'ta artan meyve sebze fiyatlarından hem pazarcılar hem de vatandaş şikayetçi. Pazarcı Habip Alp, "Yusufeli'nden geliyorum Şavşat'a pazara geldik yerli ürünlerimiz var. Domates otuz lira, üzüm elli lira, patlıcan salata otuz lira ve fiyatlarımıza itiraz edenler var alım gücü düşük olması nedeniyle doğal olarak sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"70 liraya ancak 2 kilo biber alabildim"

Pazarcı Mehmet Ayaydın, "50 yıllık pazarcıyım evet bu sene sadece Şavşat için değil tüm genelde tekstil sektöründe bir durgunluk var ve hayat şartları zorlaştı" dedi.  Şavşat pazarında fiyatların yüksekliğinden yakınan Güliyet Sancar ise, "İstanbul'da oturuyorum yazları buradayız evet bu gün pazara çıktım ama burada pazar çok pahalı bakın 70 liraya ancak 2 kilo biber alabildim, bakalım bir şeylerde alabilirsem alacağım" ifadelerini kullandı.

Pazarcı Yakup Ayaydın, "Piyasa sıfır ve pazarda kalabalıkta yok evet satış yaptık ama kıymeti yok masraflara değmez. Bir araba yakıyor Artvin'den buraya 600- 700 lira nereden çıkacak bu masraflar" ifadelerini kullandı.  Pazara alışverişe gelen Bedriye Gün, "İzmir'den geldim, Fiyatlar pahalı tabi çok pahalı bizlere göre yani emekli insanlara. Piyasa sadece Şavşat ve Artvin'de değil her taraf can yakıyor" dedi.

"Yöresel ürünlere talep olmasına rağmen fiyatlar yüksek"

Ardahanlı pazarcı, "Yöresel ürünler satıyorum evet yöresel ürünlere talep var ama ürünlerimizin fiyatları biraz yüksek. Şavşat'ta özellikle emekliler var ve doğal olarak emeklinin de alım gücü düşük olunca da almakta zorlanıyorlar. Bizlerde bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi. Şavşatlı üretici ise, "Biz manavcılardan mal almadığımız için bizim fiyatlar yüksek mi bilmiyorum ama biz kendi bahçemizden yeni topladık bakın hala toprağı üzerinde ve satıyoruz" diye konuştu.

"Ne kadar emek verdiğimizi bilmiyorlar"

Şavşatlı pazarcı ise "Bu sene işler iyi gitmiyor ne bileyim millette para mı yok yani ben de anlamadım. Bakın akşama kadar 2 kilo fasulye satabildim. Daha da ekleyemem yani herkes 300 liraya verirken ben 250 liraya veriyorum ve oradan aşağıya da veremem ve bakın çiçek gibi fasulye 200 lira istiyoruz geri kaçıyorlar ama buna ne kadar emek verdiğimizi bilmiyorlar. Vatandaş tarlayı koşmuş, ekmiş, çapa vurmuş, sulamış kimse anlamıyor" dedi.

Artvin Şavşat'ta Pazar Fiyatları Yükseldi, Vatandaş ve Esnaf Şikayetçi
Kaynak: ANKA / Yerel

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