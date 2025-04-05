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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Mourinho, Fenerbahçe-Galatasaray maçının bitmesinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası çıkan olaylar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

MOURİNHO'YA 3 MAÇ CEZA

Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verildi.

FRED'E 3, MERT HAKAN YANDAŞ'A 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

FENERBAHÇE'YE 900 BİN LİRA PARA CEZASI

Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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