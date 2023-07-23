Ankara-İzmir Hızlı Treni ile 14 saatlik yolculuk 3,5 saate inecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Ankara- İzmir Hızlı Treni projesinin tamamlaması ile 14 saatlik yolculuğun 3,5 saate ineceğini söyledi.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demiryolu ağının geliştirilmesi için tamamlanan ve yapımı süren projeler hakkında bilgi verdi. Mevcut durumda 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 32 kilometresi YHT, 219 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre demiryolu hattına sahip olduklarını söyleyen Hasan Pezük, mevcut hatların yüzde 58'ine tekabül eden 8 bin 46 kilometresinin sinyalli, yüzde 51'ine tekabül eden 7 bin 142 kilometresinin ise elektrikli olduğunu belirtti. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğini ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demiryolu seyahat süresinin 2 saat olduğunu söyledi.

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Pezük, "508 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Banaz-Eşme-Salihli-Manisa arasındaki 177,5 kilometresinde altyapı işleri teşekkülümüzce yürütülmekte olup, altyapı işlerinde yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Altyapı işlerinde kalan altyapı, üstyapı ve EST işleri AYGM'ce yapılan ihale kapsamında tamamlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır. Bursa-Osmaneli Hızlı Tren projesinin Bursa-Yenişehir kesimindeki altyapı işleri önemli ölçüde tamamlanmış olup, projenin kalan altyapı ve üstyapı işleri ise AYGM'ce yapılan sözleşme kapsamında tamamlanacaktır. Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren projesi kapsamındaki GAZİRAY projesi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Projenin Mersin-Adana arasındaki 3. ve 4. hat altyapı işleri tamamlanmıştır. Adana- Ceyhan altyapı ve üstyapı işleri, Toprakkale-Bahçe tünelli kesim ve Bahçe-Nurdağ varyantı altyapı işleri teşekkülümüzce devam etmektedir. Proje kapsamında kalan altyapı işleri, üstyapı ve üstyapı işleri AYGM'ce yapılan ihaleler kapsamında tamamlanacaktır" dedi.

Yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule hattı hakkında konuşan Pezük, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 63,33 fiziki ilerleme sağlandığını ve projenin finansmanında 275 milyon euro Avrupa Birliği Hibe Fonu'nun tamamının kullanıldığını açıkladı. Pezük, "Projenin bileşenleri olan Kapıkule gar tevsiatı yapım işinin ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Güzergah üzerindeki 4 adet yeni istasyon yapımı ile Çerkezköy ve Edirne garlarının hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili ihale yapılacaktır. Projenin Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule kısımları AYGM tarafından ihale edildi, sözleşmeler imzalandı ve çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Hasan Pezük, Konya-Karman Hızlı Tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla Hızlı Tren hattında altyapı ve üstyapı işlerinin devam ettiğini ve elektrifikasyon işleri için haziran ayı sonunda ihalenin yapılması ve sinyalizasyon yapım çalışmalarının altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon işlerine paralel olarak tamamlanmasının planlandığını belirtti. Hasan Pezük sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara-İstanbul arasındaki tamamlama işleri kapsamındaki 14 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimindeki çalışmalar tamamlanarak, 250 km/saat hızla işletmeciliğe 22 Haziran 2022 tarihinde geçilmiştir. 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-2 kesimi ve T-26 tüneli kesimindeki yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerle birlikte Sivas-Zara, Sincan-Yenikent-Kazan Soda, KONYARAY, Köseköy-Gebze yapım işleri ile 555 kilometrede elektrifikasyon, bin 460 kilometrede sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yük taşımacılığının artırılması kapsamında lojistik merkez ve iltisak hattı yapım çalışmaları kapsamında Sivas ve Boğazköprü lojistik merkezleri, Niğde Andaval yük merkezi ile Gelemen Tekkeköy iltisak hattı bağlantılarının yapımları devam etmektedir."

Hedef 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demiryolu ağının geliştirilmesi

Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağı ile buluşturma çalışmalarını sürdüklerini belirten Hasan Pezük, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yapım projeleri ile birlikte 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demiryolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yeni demiryolu koridorunu oluşturacak olan Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya- Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir- Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatlarına ilişkin proje hazırlama ve yapıma yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanmış olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve bu planda belirlenen hedefleri dikkate alarak yol haritalarını belirlediklerini söyleyen TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, "Hedef demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkartılması, yolcu taşımacılığı payının yüzde 0,96'dan yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığı payının yüzde 5,08'den yüzde 21,93'e çıkartılması, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye yükseltilmesi, yıllık yük taşımacılığının 448 milyon tona ulaşması, lojistik merkez sayısının 12'den 26'ya çıkartılması, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması olarak belirlenmiştir" diye konuştu. - ANKARA