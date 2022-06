Aldığı Gübre Sahte Çıkan Niğdeli Çiftçi: Elektrik Faturasını Ödemek İçin Sağılan İneğimi Satacağım

ENES CAN ÖZMEN

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'nin Edikli beldesinde aldığı gübre sahte çıkan Hamza Türkcan isimli çiftçiyi ziyaret etti. Türkcan, "Elimizdeki avucumuzdaki her şeyi harcadık. İnanın ki şu an elektrik faturasının yatırmanın derdindeyiz. Elimizdekini avcumuzdakini gübreye verdik. Gübre sahte çıkınca tekrar atmak için, mahsul yetiştirmek için üste gübre almak zorunda kaldık, sıvı gübre almak zorunda kaldık. Elimizdeki paraları bitirdik. Şu an da elektrik faturası yaklaşıyor, faturalar gelmeye başladı. Bunu ödemek için inek satacağım. Şu anda zaten mandırayı bitirdik. Sağılan ineğimi satacağım. Mandıra doluydu, üç tane inek kaldı" dedi.

Erhan Adem, Edikli beldesinde çiftçilik yapan ve tarlasına atmak için aldığı gübre sahte çıkan Hamza Türkcan'ı ziyaret etti. Ucuz diye aldıkları gübrenin sahte çıktığını belirten Türkcan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BEN 30 LİRAYA MAZOT ALMAYA MECBUR MUYUM"

"Mazot o para, ilaç o para, her şey pahalı. Biz, bunu 200-300 lira ucuz bulduğumuz için, adamlara güvendiğimiz için, tanıdığımız mühendis olduğu için, sürekli gelip gittiği için aldık, attık, mahsulü ektik. Her şey, tahlil sonuçları yüzde sıfır şu anda. Biz zaten ayakta durmaya çalışırken bir de bu darbeyi yedikten sonra gittik. Bizim devletimizin bu gübreleri satarken hiç mi denetleme mekanizması yok? Bu gübreyi satanlar elini kolunu sallaya sallaya nasıl gezebiliyorlar? Çiftçiye darbeyi vurmak demek, tarıma darbe vurmak demektir. Tarıma darbe vurmak demek, halka, millete darbe vurmak demektir. Şu taş, şu parke; bunun yenmeyeceğini 2021 yılında herkes öğrendi. Daha bu tarıma, çiftçiye bu kadar darbe vurulmaz ki. Benim 14 yaşındaki çocuğum kara kara yandı. Biz, ayakta durmanın peşindeyiz. Biz, para kazanma şeyini geçtik. Ben, 10 liraya gübre almaya mecbur muyum? Ben, 30 liraya mazot almaya mecbur muyum? Yeter artık, buramıza geldi. Vallahi o kadar doluyum ki şu anda elim ayağım tir tir titriyor. Analiz sonuçları yüzde sıfır. İnsanlar artık birbirine güvenemeyecek mi bu ülkede?

"ELEKTRİK FATURASINI ÖDEMEK İÇİN SAĞILAN İNEĞİMİ SATACAĞIM"

Elimizdeki avucumuzdaki her şeyi harcadık. İnanın ki şu an elektrik faturasının yatırmanın derdindeyiz. Elimizdekini avcumuzdakini gübreye verdik. Gübre sahte çıkınca tekrar atmak için, mahsul yetiştirmek için üste gübre almak zorunda kaldık, sıvı gübre almak zorunda kaldık. Elimizdeki paraları bitirdik. Şu an da elektrik faturası yaklaşıyor, faturalar gelmeye başladı. Bunu ödemek için inek satacağım. Şu anda zaten mandırayı bitirdik. Sağılan ineğimi satacağım. Mandıra doluydu, üç tane inek kaldı. İnanın ki mandırada inek kalmadı. İki ineğimiz ve iki düvemiz var. İnanın ki bir tane ineğimizi de bu ayki faturaları yatırmak için satacağız. En az 15 taneydi, gübrenin başında 10 taneydi, geçen sene 15 taneydi, şu anda 3 kalacak. Birini de satacağım elektrik faturasını ödemek için. Buyurun, işimiz dışkıya kaldı, hayvan dışkısını süzmeye kaldı, gübre olarak onu atacağız. En son çare o; süzdüm, bidonlara doldurdum. Organik gübre niyetine bunu vereceğiz. Süzdürüyoruz hayvan dışkılarını, organik gübre olarak bunları vereceğiz. İşimiz gücümüz artık buna kaldı."

"DOLANDIRICILAR ÇİFTÇİYE DARBE VURUYOR"

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise "Maalesef çiftçi mağdur. Normalde devletin Gübre Takip Sistemi diye bir sistemi var. Gübre fabrikada üretildiği zaman çiftçiye gidinceye kadar gittiği yollar takip edilir. Hangi gübrenin hangi çiftçiye gittiği bilinir. Ancak bu firmanın ürettiği gübrenin Gübre Takip Sistemi yok. Normalde denetimsiz şekilde üretim yapamazlar ancak devletin kontrol sağlayamadığı yerlerde maalesef böyle durumlar oluyor. Gübrenin çok pahalı olduğu zamanlarda da böyle dolandırıcılar, çiftçiye bir darbe de onlar vuruyor" dedi.

ANKA / Yerel