Akdenizli gençler Kapadokya'yı gezdi

Akdeniz Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan etüt merkezi öğrencilerini Kapadokya gezisine götürdü.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür ve sanat evlerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Ayrıca, etüt merkezinde eğitim gören gençler, öğretmenleri gözetiminde yerli ve yabancı turistlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği tarihi ve turistik yerlerden biri olan Kapadokya gezisine uğurlandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak "Etüt merkezimizde eğitim görüp üniversite sınavına hazırlanan, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız dolayısıyla Kapadokya gezisi organize ettik. Kurtuluş Savaşımızın Mimarı ve Lideri Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimiz, bu geziyle hem Kapadokya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular, hem de 19 Mayıs Bayramımızın coşkusunu doyasıya yaşadılar. Gençlerimiz için elimizden gelen her türlü imkanı kullanmaya, onlar için çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN