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AFAD: "Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu"

Yerel Haberler

AFAD: 'Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu'

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Yerel Haberler

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