AFAD: "Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu" Yerel Haberler Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Deprem AFAD Yerel Haberler

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