Adıyamanlı Halterci Halit Can Cebe, Türkiye 3.sü Oldu

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası'nda Genç A 109 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Adıyaman Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Halit Can Cebe, bronz madalya kazanarak Türkiye 3.sü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bronz madalya kazanan Sporcumuz Halit Can Cebeyi, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Demir'i ve Okul Müdürü Dilek Çalışır'ı makamında kabul etti.

Şampiyonanın ardından İl Müdürü Fikret Keleş ile bir araya gelen Halit Can Cebe, kazandıkları bu önemli başarıyı Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla yaşadıklarını ifade etti.

Genç sporcu Halit Can Cebe'nin disiplinli çalışması ve azmi sayesinde başarıya ulaştığını belirten İl Müdürü Keleş, "Emek veren her sporcu, bu çabalarının karşılığını mutlaka madalya ile alıyor. Adıyaman, birçok branşta olduğu gibi halter sporunda da önemli başarılara imza atıyor. 'Her yerde herkes için spor' sloganıyla yapılan çalışmalar, bu tür başarıların somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman'ın sporda marka kent olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Keleş, spor faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN