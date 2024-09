ADD Eskişehir Şubesi'nden Teğmenlere Destek Açıklaması

(ESKİŞEHİR )- Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, "Atatürkçü Düşünce Derneği, 68 bin üyesi ile teğmen evlatlarını yürekten alkışlamakta, yanlarında olduğunu belirtmekte ve en gür sesiyle haykırmaktadır; Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla kılıçlarını çekerek yemin etmesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kocaeli Kongre Merkezi'nde 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda teğmenlere tepki göstermişti. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi tarafından teğmenlere destek açıklaması yapıldı.

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, şunları söyledi:

"Haberi hayretle, üzüntüyle, içimiz acıyarak karşıladık"

Cihan Taşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığının, Kara Harp Okulu (Harbiye) mezuniyet töreni sonrası yeni mezun teğmen evlatlarımızın topluca yemin etmeleri ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganını seslendirmeleri ile ilgili soruşturma başlattığı söyleniyor. Duyduğumuzda inanamadığımız, doğru olamayacağını düşündüğümüz, ancak sonrasında bakanlık kaynaklarının açıklamalarından doğru olduğunu öğrendiğimiz bu haberi hayretle, üzüntüyle, içimiz acıyarak karşıladık.

"Şanlı ordumuz Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşmış"

Türk Ordusu; Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile doğal ömrünü tamamlayıp tarihe karıştığı, Türk ulusunun 1. Dünya Savaşı galibi emperyalist devletlerce siyasetsiz ve devletsiz bırakılarak Asya steplerine sürülüp yok edilmek istendiği, cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kalelerinin zapt edildiği, bütün tersanelerine girildiği, bütün ordularının dağıtıldığı ve memleketin her köşesinin bilfiil işgal edildiği, memleketin dahilinde iktidara sahip olanların gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olduğu, hatta bu iktidar sahiplerinin şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleri ile tevhit ettiği, milletin fakru zaruret içinde harap ve bitap düştüğü o karanlık günlerde, bir avuç kahramanla Samsun'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, adeta yoktan var edilmiştir. Milletimizin azim ve kararlılıkla topyekün omuz verdiği şanlı ordumuz Büyük Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşmış, vatanı işgalden, ulusu esaret ve zilletten kurtarmıştır. Bu nedenle Türk Ordusu Mustafa Kemal'in Ordusu, her Türk Askeri Mustafa Kemal'in Askeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk Ordusu'nun ebedi başkomutanı, bu topraklara 'Vatanım' diyen her Türk'ün de değişmez önderidir. Tarih biliminin gerçeği budur. Bu gerçeği kuşkusuz ülkemizi yönetenler de, yönetmeye talip olanlar da bilir, bilmelidir. Hala bilmeyenler varsa, Onlar da öğrenmelidir.

"68 bin üyemizle yürekten alkışlıyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de mezunu olduğu Harbiye'de her yıl Atatürk'ün giriş tarihi olan 13 Mart 1899'un yıl dönümünde tören düzenlenir. Bu törende yoklama yapılır. Hiçbir öğrenciye verilmeyen Atatürk'ün apolet numarası 1283 okunduğunda bütün öğrenciler ayağa kalkar ve hepsi 'içimizde' diye haykırır. Bu yıllardır süren bir Harbiye geleneğidir. Bu gelenekle yetişen yeni mezun teğmenlerin vatan savunmasına katıldıkları gün ebedi Başkomutanlarını anmaları, Laik Cumhuriyet'e, yasalara, vatana ve millete bağlılıklarını dile getirmeleri ve hep birlikte 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diye haykırmaları soruşturulacak değil, alkışlanacak bir davranıştır. Nitekim o genç evlatlarımız, davranışlarına olmadık kulplar takan, hatta linç etmeye kalkan çok küçük bir azınlık dışında, milletimizin ezici çoğunluğu tarafından büyük beğeni ve gururla izlenmiş, yürekten alkışlamıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği, 352 şubesi, 60 temsilciliği ve 68 bin üyesi ile teğmen evlatlarını yürekten alkışlamakta, yanlarında olduğunu belirtmekte ve en gür sesiyle haykırmaktadır; Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"