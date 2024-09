Adana'da Suç Oranı Yüzde 60 Düştü

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, suç oranlarının 2023 yılından bugüne yüzde 60 oranında düştüğünü belirterek, "2023 yılında kişiye karşı işlenen suç oranı 25 bin 260 iken, 2024 yılında 22 bine, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılında 16 bin 333 iken 10 bin 281'e düşmüştür" dedi.

Genel Asayiş, Emniyet Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı, Vali Köşger'in başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Oda başkanları ile ilde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki asayiş ve emniyeti sağlamak üzere gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma yapan Vali Köşger, Adana'da görevde bulunduğu bir yıllık sürede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Köşger, "Adana vali olarak görev yaptığım 5. vilayet. Bulunduğum her ilde önceliğim genellikle ekonomi, ticaret, bulunduğumuz şehrin kalkındırılması, eğitim, kültür, turizm oldu. Bu ilde de vazifeye bu niyetle başladık. Ancak Adana'da enteresan bir portreyle karşılaştık. Adana'nın gündemi farklıydı. Burada göreve başladığımda günde 1-2 cinayet işleniyordu. Bu çok fazla bir rakamdı. Dolayısıyla Adana'da ekonomi, ticaret, eğitimin yanı sıra asayiş de birinci öncelikli gündemimiz oldu. Bütün bileşenleriyle bu konu üzerine de eğilmeye başladık. Asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamadan daha sonraki aşamalara geçemiyorsunuz. İnsan olmanın fıtratında bu var. İnsan önce temel ihtiyaçlarını temin ettikten sonra can ve malını güvende hissetsin ki sonraki aşamaya geçebilsin" diye konuştu.

Adana'nın ticaret ve ekonomisinin son derece canlı olduğunu, Türkiye'nin ekonomik bakımdan üst sıralarda yer alan önemli bir şehri olduğunu sözlerine ekleyen Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Öncelikle tarımsal kültürü olan sonrasında sanayileşen ve bununla birlikte kent kültürü olan, oturmayı kalkmayı bilen, görgülü, bilgili, sanat zevkine sahip insanların yaşadığı bir şehir aslında Adana. Bu hale nasıl geldi bilmiyoruz. Bir dönemde bir sıkıntı olmuş. Biz görev başına geldiğimizde durum buydu. Herkesin belinde kaçak, ruhsatsız silah olduğunu gördük. Kavga başlayınca herkesin eli belindeki silaha gidiyor ve sonuçta kan dökülüyor. Elimizde 23 Ekim 2022'den 23 Ekim 2023'e kadar rakamlar var. O arada bir uygulamaya başladık. Bu konuyu bütün açılarıyla değerlendirip başka bir uygulama boyutuna geçtiğimiz için bu tarihi esas aldık Ellimizde 2023 yılının tam rakamları var. O zamandan bu zamana kişiye karşı işlenen suçlar 25 bin 260 iken şimdi 22 bine düşmüş. Mal varlığına karşı işlenen suçlar da 16 bin 333'ten 10 bin 281'e düşmüş. Bu rakamlarda yüzde 60 gibi ciddi bir oranda düşüş var. Aydınlatma oranları da ciddi bir şekilde artıyor. Yani bu konuda faili meçhul kalmıyor. Topluma karşı işlenen suçlarda da düşüş var. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda bir artış var. Bunlar zimmet, rüşvet, iftira gibi memur suçları burada bir sıkıntı var. Bunun da üzerine gideceğiz. Takibi gereken olaylarda da düşüş var. İl genelinde ateşli silahlarla öldürme ve yaralama oranları 23 Ekim'den önceki bir yılda toplam 91 olay sayısı var, 23 Ekim'den bugüne kadar 52 olay var. Burada yüzde 42'lik bir azalma var. Yani Adana'da 40 kişinin hayatta kalmasını sağlamışız. Yaralama olaylarında da 862'den 560'a düşmüş yani yüzde 35'lik bir azalma var. Ele geçirilen silah-şüpheli sayısında da ciddi şekilde konunun üzerine gidiyoruz. Mal varlığına karşı meydana gelen olaylarda da tekrar orada bir detay vermemiz gerekirse mesela evlerde hırsızlıkta bin 498'den 786'ya düşmüşüz. Yani bu konuyu yarı yarıya azaltmışız. İş yerinde hırsızlık bin 21'den 534'e düşmüş, oto hırsızlığı 158'den 70'e, otodan hırsızlığında da düşme var. Aydınlanma oranlarında da yüzde 70'ten yüzde 76'ya çıkma durumumuz var."

"Temel prensibimiz milleti yaşat ki devlet yaşasın"

Asayiş ve güvenliği sağlamak üzere yapılan çalışmalarda öncelikle ekiplerin motivasyonunu sağladıklarını belirten Vali Köşger "Gittiğim her yerde sağlamaya çalıştığım en önemli şey devletin bütün kurumlarının birbiriyle uyum içinde olmasını ve uyum içinde çalışmasını sağlamak. Birbiriyle çekişen, çatışan, sürtüşen, kişisel kaprisleri yüzünden birbiriyle didişen bir devlet yönetimi istemiyorum. Bazı yöneticiler var birbiriyle çatıştırır, kavga ettirir, arada hakemlik yapar kendisini çok daha kıymetli konuma getirir, vazgeçilmez insan olur. Ancak benim öyle bir hevesim yok. Devletin bütün kurumlarına bu makamın ve mevkiinin devlet tarafından vatandaşa hizmet edilmesi için verildiğini belirtiyorum. Bu makam kimseye kapris yapması için verilmedi. Bizim her zamanki temel prensibimiz 'Milleti yaşat ki, devlet yaşasın.' anlayışıdır." dedi.

"2025 yılı Adana'da huzurun ve esenliğin yılı olacak"

Vali Köşger, "Adana'da can ve mal güvenliğini sağlamazsak burada ticaret, sanayi, iş hayatı sekteye uğrar. İlimizin daha da ileriye gitmesine engel olur. Şunu size temin ediyorum ki; bu yıl bitmeden Adana'daki suç oranlarını olabileceği en iyi düzeye indireceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2025 yılı Adana'da huzurun ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olacak. Bunu sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgenin de Orta Doğu'nun da dünyanın da en güçlü devletlerinden biri. Devletimiz her zaman 18-20 yaşında. Devletimiz son 200-300 yılın belki de en güçlü noktasında şu anda. Biz bir şeye azmedersek, irademizi ortaya koyarsak, kararımızı verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Buna sizlerin de inanmanız ve bu konuda tereddütlerinizin ve endişelerinizin ortadan kalkması lazım" şeklinde sözlerine son verdi. - ADANA