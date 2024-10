Acar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, "Cumhuriyet destanını yazanların emaneti olan bu cennet vatanı daha güçlü bir şekilde yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimize teslim etmeliyiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 101.yılı büyük bir coşkuyla kutlanırken Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyet Bayramını kutladı. Acar yaptığı açıklamada son yıllarda bölgede yaşanan savaşların ve siyasi sorunların doğru okunması gerektiğini vurgulayarak "Milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük zaferin adı olan Cumhuriyet, ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan, milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısı, kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimidir. Bu nedenle gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletçe Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkarak bizlere emanet edilen bu kutsal değerleri gelecek nesillere daha güçlü teslim etmek hepimizin ortak görevidir. Her alanda, her sektörde her konuda güçlü olmak zorundayız. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde esaretten bağımsızlığımıza uzanan destanı yazanların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı korumak, geliştirmek ve yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimize teslim etmek en öncelikli görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP