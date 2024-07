15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı: Hain darbe girişimi demokrasiye inançla bertaraf edildi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle demokrasiye ve seçilmişe olan inançla bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı nedeniyle yazılı açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 252 vatandaşın şehit olduğu ve 2 bin 740 vatandaşın gazi olduğu gecede yaşananların unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtti. Gündüz, "15 Temmuz 2016'da FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişiyle demokrasiye ve seçilmişe olan inançla bertaraf edilmiştir. Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ancak 252 vatan evladının şehit olduğu, 2 bin 740 vatandaşımızın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar unutulmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağı ifadesi üzerine topyekün sokaklara indiklerini kaydeden Gündüz, "15 Temmuz gecesi Ankara'da evimizde oturup olaylar gelişirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında Meclis Kavşağı'na inerek ve telefon rehberimdeki bütün tanıdıklarımı arayarak, ülkesini ve devletini seven, gerekirse canını bile düşünmeden feda edebilecek her vatandaş gibi ben de siper aldım. FETÖ'cülere karşı yoğun direnç gösterdik. Şehitliği göze aldık. Milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye'nin her köşesinde yüzbinler sokaklara aktı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Türk milletinin feraseti sayesinde dedelerimizden aldığımız miras ile Çanakkale ruhu yeniden ayağa kalkmıştı" ifadelerini kullandı.

Gündüz, "Dernek 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olarak, onlar için faaliyetlerini Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirmektedir. Derneğimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurmak, 15 Temmuz ruhunu diri ve canlı tutmak, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir. 15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için hepimizin 15 Temmuz'u doğru anlaması, doğru okuması ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmaması gerekmektedir. 15 Temmuz'u sulandırarak unutturmaya çalışanlar var. Biz dernek olarak yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunu sürekli canlı tutuyor ve gerekli özeni göstererek unutturmamaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR