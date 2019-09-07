(Yeniden) Bakanlıktan Esendere Belediyesine 1 adet iş makinesi hibe edildi

07.09.2019 12:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı ve İran'a sınırı olan Esendere beldesine 1 adet iş makinesi hibe edildi.



Yüksekova ilçesine bağlı İran'a sıfır noktasında olan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun girişimleri sonucu belde belediyesine Çevre ve Şehirçilik Bakanı tarafından 1 adet iş makinesi hibe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; "Beldemize yakışan tüm hizmetleri bir bir yapmaya kararlıyız. Bizim yaptığımız girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından, 1 adet iş makinesi hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" dedi.. - HAKKARİ

Kaynak: İHA